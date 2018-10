Finalul de saptamana 3 - 4 noiembrie este wekendul francez, in care vor fi prezentate patru spectacole venite la Sibiu din Hexagon: „Mingea rosie/ La Balle Rouge”, „Cubix”, „Vant din pupa/ Vent Debout” si „Zdrente/ Frusques”. Pretul unui bilet pentru fiecare dintre cele patru spectacole este de 9 lei.

In plus, Teatrul Gong va fi luminat timp de trei seri in culorile steagului Frantei, iar intreg evenimentul, sustinut de Teatroskop - Institutul Francez, marcheaza sezonul cultural Romania - Franta.

Spectacolul vizual de opera „Mingea rosie” al companiei La Balle Rouge va fi prezentat celor cu varste de peste 4 ani, pe 3 noiembrie, de la ora 11.00. O serie de forme geometrice din spuma prind viata si devin personaje reale. ,,Mingea Rosie” recreeaza diferite stadii ale unei relatii de iubire, de la intalnirea indragostitilor pana la nasterea copilului.

„CUBiX”, spectacol al companiei Théatre Sans Toit, de Mathieu Enderlin, este recomandat spectatorilor cu varste de peste 6 ani - poezii vizuale si jocuri de maini - si va fi prezentat pe 3 noiembrie, de la ora 18.00.



Compania Des Fourmis dans la lanterne prezinta, pe 4 noiembrie, de la ora 11.00, „Vant din pupa”, de Fabien Debrabandere, care spune povestea unei fetite a carei viata se intoarce cu susul in jos cand descopera o lume foarte diferita de a ei - plina de tot felul de cuvinte, sunete, scrieri si desene. Ea cunoaste doar lumea tacerii, iar astfel, o avalansa de trairi infricosatoare, dar intrigante o invaluie. Spectacolul este recomandat celor cu varste de peste 5 ani.

Act2 Catherine Dreyfus prezinta, pe 4 noiembrie, de la ora 18.00, spectacolul coregrafic „Zdrente”, recomandat copiilor cu varste de peste 4 ani. Patru personaje se trezesc in tara hainelor nimanui, iar, rand pe rand, personalitatile lor se impun si totul devine posibil.

Weekendul 9 - 11 noiembrie este dedicat gastronomiei, cu ateliere de gatit si prezentarea spectacolelor „Sa gatim cu picioarele/ Cooking with your feet” (Italia) si „Eat Me” (Romania).

Atelierele de gatit Mini Zucchini incep la Institutul National de Gastronomie pe 9 noiembrie, de la ora 17.00, si sunt dedicate copiilor cu varste de peste 4 ani. Se va discuta despre ce mancare le place cel mai mult, despre ce stiu copiii despre ea, de unde provin ingredientele si cum ajuta ele la dezvoltarea sanatoasa. Se va gati individual si pe echipe timp de o ora si jumatate. Alte ateliere vor avea loc pe 10 si 11 noiembrie, de la orele 10.00 si 12.00, in acelasi spatiu.

„Sa gatim cu picioarele” al companiei Teatro dei Piedi, de Laura Kibel si Verónica González, va fi prezentat pe 10 noiembrie, de la orele 11.00 si 18.00, celor cu varste de peste 5 ani. Spectacolul vorbeste despre arta de a manca bine, revelata de scriitorul Pellegrino Artusi la finalul secolului 19 in celebrul sau manual. Actiunea este plasata in Italia dintre doua secole, intre romantism si epoca moderna, iar pe fundal se aud arii de Rossini, Verdi si Puccini.

Spectacolul „Eat Me”, de Alexandra Felseghi, va fi prezentat de compania Create.Act.Enjoy pe 10 noiembrie, de la ora 20.00, si este dedicat adolescentilor. El vorbeste despre placerea vinovata a chipsurilor ascunse in spatele canapelei si despre importanta unui abdomen „cu patratele” in raport cu fericirea si acceptarea personala.

Potrivit unui comunicat remis 9am, biletele pentru editia din acest an a Festivalului Tanar de la Sibiu pot fi achizitionate atat de la agentia de bilete a Teatrului Gong, cat si online, de pe platformele entertix.ro si myticket.ro.

Pretul unui bilet variaza intre 9 si 14 lei, in functie de spectacol si de locul ocupat in sala. Pentru biletele cumparate online NU este perceput comision.

Festivalul Tanar de la Sibiu este finantat de Primaria Municipiului Sibiu si sustinut de UNITER prin Fondul Timbrului Teatral.