Purtand coliere de flori in jurul gatului, ducele si ducesa de Sussex s-au asezat in cerc pe nisip alaturi de membrii asociatiei OneWave, care promoveaza activitatile in aer liber, precum surfingul, pentru depasirea problemelor de natura psihologica.

Vineri dimineata, Meghan, care a purtat o rochie de vara, si printul Harry, imbracat in pantaloni bej si o camasa albastra, s-au intalnit cu surfistii pasionati de valurile legendare din regiunea Bondi Beach.

Numerosi riverani s-au reunit in apropiere, pentru a vedea si a saluta cuplul princiar britanic.



"Inca auzim si astazi oameni care isi amintesc de vizita reginei din 1954", a declarat Christopher Cundle, in varsta de 26 de ani. "Inca vorbesc si acum despre ea".



"Pot sa-mi imaginez cu usurinta ca acesta este un eveniment despre care si eu le voi povesti nepotilor mei si generatiilor viitoare. A fost extraordinar!"

, a adaugat el.

Printul Harry, in varsta de 34 de ani, si Meghan, in varsta de 37 de ani, care au anuntat recent ca vor avea un copil in primavara anului viitor, au inceput luni la Sydney un turneu de 16 zile in regiunea Pacificului, scrie Agerpres.

Regina Elisabeta a II-a este in continuare in mod oficial seful statului australian, insa aproximativ 50% dintre australieni, potrivit celor mai recente sondaje, se declara favorabili unei rupturi a legaturilor cu Londra si pentru o transformare a tarii lor in republica.

Puterea pe care o detine coroana britanica in Australia este in mare parte simbolica. Regina Elisabeta a II-a se bucura in continuare de o mare popularitate in randul australienilor, dar, dupa parerea altora, monarhia ar fi doar o relicva anacronica a regimului colonial britanic.

Cu toate acestea, Harry si Meghan au fost peste tot intampinati cu caldura in Australia.

Vineri, printul Harry va escalada Sydney Harbour Bridge si va ridica drapelul oficial ce marcheaza lansarea evenimentului Invictus Games, o competitie sportiva la care participa soldati raniti pe front si invalizi de razboi.

Luni, cuplul princiar britanic va efectua o vizita pe Fraser Island, cea mare mare insula de nisip din lume, ce apartine de statul australian Queensland. Apoi printul Harry si sotia lui vor vizita Fiji, Tonga si Noua Zeelanda.