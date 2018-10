Liderul de la Casa Alba a raspuns unor intrebari ale jurnalistilor care se aflau in fata Casei Albe inainte de a pleca spre Florida cu sotia sa. In tot acest timp, Donald Trump s-a adapostit de ploaie sub o umbrela, pe care, insa, a pastrat-o doar pentru sine.

Melania Trump a infruntat ploaia alaturi de sotul ei, fara umbrela, cu zambetul pe buze.

Deja obisnuita cu stangaciile sotului ei, Prima Doamna nu a parut deloc deranjata, zambind in tot acest timp, scrie jurnalul.ro.



Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU