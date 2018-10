Mel B a trecut prin momente complicate, afirma jurnalistii francezi de la revista Closer. In autobiografia ei, "Brutally Honest", vedeta britanica a dezvaluit ca a incercat de doua ori sa isi puna capat zilelor. Prima data, avea varsta de 14 ani. In epoca, Mel B locuia in orasul ei natal, Leeds.

A doua oara, s-a intamplat in 2014, cand artista - membra in juriile mai multor concursuri TV, precum "The X-Factor" si "The Voice Kids" - avea varsta de 39 de ani.

Cantareata a recurs la acel gest disperat din cauza fostului ei sot de atunci, Stephen Belafonte. In epoca, Mel B tocmai aflase ca sotul ei o inselase. Mai mult decat atat, zvonurile din tabloidele americane lasau sa se inteleaga ca amanta sotului ei era insarcinata.



Pentru a-si pune capat zilelor, Mel B a dorit sa se sinucida cu o supradoza de medicamente, inghitind peste 200 de pastile de aspirina. Se afla intr-un apartament inchiriat in cartierul Kensington din Londra. In autobiografia sa, artista a rememorat acel moment dificil si a dezvaluit ca s-a privit mult timp in oglinda aflata in sala de baie inainte de a inghiti cele 200 de pastile.

Aflat si el la Londra, fostul ei sot Stephen Belafonte a sosit la timp in acel apartament pentru a putea sa o salveze pe Mel B, alaturandu-se eforturilor depuse de echipele medicale. Medicii au intervenit de urgenta si i-au facut spalaturi stomacale si apoi au internat-o intr-o clinica. In perioada mentionata a avut loc finala concursului "The X Factor", la care Mel B nu a putut sa asiste, scrie Agerpres.

Autobiografia artistei britanice va fi lansata pe 27 noiembrie.

Mel B s-a despartit de cel de-al doilea sot al ei, Stephen Belafonte, in 2017. Divortul lor a fost finalizat in vara acestui an, iar cele doua vedete au impreuna o fiica, Madison, in varsta de sase ani. Mel B mai are alte doua fiice - Iris Angel, al carei tata biologic este actorul american de comedie Eddie Murphy, si Phoenix Chi, nascuta pe 19 februarie 1999 in perioada in care artista britanica a fost casatorita cu primul ei sot, dansatorul olandez Jimmy Gulzar.