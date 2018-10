Actrita australiana s-a casatorit cu starul din "Mission: Impossible" in 1990, dupa ce au jucat impreuna in filmul "Days Of Thunder".

Casatoria cu Tom Cruise, un actor deja consacrat la Hollywod, a avut loc la inceputul carierei actritei australiene si a ajutat-o sa nu devina o victima a hartuirilor sexuale, dezvaluie artista, in prezent in varsta de 51 de ani, intr-un editorial publicat in New York Magazine.

"M-am casatorit de foarte tanara, iar acest lucru nu imi aducea putere, ci protectie. M-am casatorit din dragoste, iar casatoria cu un om extrem de puternic m-a impiedicat sa fiu hartuita sexual", a marturisit ea.

"Bineinteles ca am avut momente de #MeToo - de cand eram mica! Dar sa le expun intr-un articol? Nu! Provin ele din munca mea? Absolut.", a scris vedeta australiana.

Nicole Kidman si Tom Cruise, care in perioada casatoriei au adoptat doi copii, Isabella, in prezent in varsta de 25 de ani, si Connor, in varsta de 23 de ani, au divortat in 2001, scrie Agerpres.

Pentru actrita, despartirea de Tom Cruise a fortat-o sa "se maturizeze".

"Munceam, dar eram inca foarte cocolosita. Prin urmare, atunci cand am iesit din aceasta relatie, la 32, 33 de ani, a fost aproape ca si cum trebuia sa ma maturizez", a scris actrita.

Nicole Kidman, recompensata cu Oscar pentru rolul din filmul "The Hours" in 2003, s-a casatorit cu cantaretul country Keith Urban in 2006. Cei doi au impreuna doua fiice, Sunday si Faith, de zece, respectiv, sapte ani.