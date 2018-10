Artistul canadian, care a castigat patru premii Grammy si a vandut peste 75 de milioane de albume pe plan mondial, si-a intrerupt cariera dupa ce fiul lui - in prezent in varsta de cinci ani - a fost diagnosticat cu cancer hepatic in urma cu doi ani, informeaza Agerpres.

Noah, unul dintre cei trei copii pe care starul ii are cu sotia lui, modelul si actrita argentiniana Luisana Lopilato, cu care s-a casatorit in 2011, se afla in prezent in remisiune. Cuplul are trei copii: Noah, nascut in august 2013, Elias, nascut in ianuarie 2016, si Vida, nascuta in iulie 2018.

In timpul unui "ultim interviu" emotionant, Michael Buble a vorbit despre impactul devastator pe care boala lui Noah l-a avut asupra familiei sale.

"Intreaga mea fiinta s-a schimbat. Si perceptia mea asupra vietii. Nu stiu nici macar daca voi putea sa trec prin aceasta conversatie fara sa plang. Si nu mi-am pierdut niciodata controlul asupra emotiilor in public", a declarat artistul canadian pentru Weekend Magazine, un supliment al tabloidului britanic Daily Mail.

Cantaretul de 43 de ani a spus ca acel diagnostic sever l-a facut sa inteleaga ca devenise obsedat de propriul lui succes si ca, in prezent, nu mai poate sa suporte "narcisismul celebritatii".

Urmatorul lui album intitulat "Love", va fi lansat luna viitoare

Totusi, Michael Buble a inceput sa compuna din nou muzica in urma cu un an, iar urmatorul lui album, intitulat "Love", va fi lansat luna viitoare.

Recent, artistul a colaborat cu James Corden la o editie speciala a emisiunii "Carpool Karaoke", realizata in cadrul unei campanii de strangere de fonduri in beneficiul fundatiei Stand Up To Cancer.

Michael Buble a incheiat acest interviu lasand sa se inteleaga ca "Love" ar putea fi ultimul album de studio din cariera lui muzicala.

"Ma retrag din aceasta industrie. Am inregistrat albumul perfect si acum pot sa ma retrag, cand sunt inca in top", a spus el.

"Love", al 10-lea album de studio al cantaretului Michael Buble, va fi lansat pe 16 noiembrie.