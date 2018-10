In varsta de 28 de ani, Eugenie, a noua in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, este cea mai tanara fiica a printului Andrew - cel de-al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a - cu fosta sa sotie Sarah Ferguson, ducesa de York.

Regina, in varsta de 92 de ani, a participat la ceremonie alaturi sotul ei, printul Philip, duce de Edinburgh (97 de ani).



Renumitul tenor Andrea Bocelli a cantat "Ave Maria" dupa schimbul de juraminte intre Eugenie (28 de ani) si Brooksbank (32 de ani).

Dupa terminarea ceremoniei, tinerii insuratei s-au sarutat pe treptele capelei, spre incantarea celor prezenti, si au salutat multimea. La fel ca Harry si Meghan, cei doi vor face o plimbare cu trasura prin Windsor.

Multimea care i-a intampinat a fost insa mult mai mica decat in luna mai si doar un post de televiziune britanic, ITV, a acoperit evenimentul in direct.

Mai multe vedete au participat la ceremonia din capela St George's, printre care modelele Kate Moss si Naomi Campbell, si cantaretii James Blunt si Robbie Williams.

Fiica lui Williams, Theodora, printesa Charlotte si printul George, s-au aflat printre domnisoarele de onoare, respectiv, pajii prezenti la nunta.

Sora lui Eugenie, printesa Beatrice (30 de ani), i-a fost domnisoara de onoare si a luat cuvantul in cadrul ceremoniei.

Mireasa si-a facut aparitia intr-o rochie semnata de designerii Peter Pilotto si Christopher de Vos, purtand o tiara (Greville Emerald Kokoshnik Tiara) imprumutata de Regina, la care a asortat o pereche de cercei cu diamante si smaralde, primiti in dar de la iubitul sau. Acompaniata de tatal sau, ducele de York, Eugenie a salutat multimea stransa la eveniment, atunci cand a ajuns la capela intr-un Rolls Royce Phantom VI din 1977, care apartine reginei, scrie Agerpres.

Eugenie si Brooksbank au format un cuplu din momentul in care s-au cunoscut in statiunea de schi Verbier in 2010. Potrivit familiei regale, Brooksbank a cerut-o in casatorie pe iubita sa in timpul unei vacante in Nicaragua in luna ianuarie.

Brooksbank, fost manager al clubului londonez Mahaki, este in prezent promotor al brandului de tequila Casamigos, produs de compania co-fondata de George Clooney.