Artista, in varsta de 78 de ani, a suferit un transplant, dupa ce se lupta de mai multa vreme cu o boala de rinichi.

In autobiografia sa "Tina Turner: My Love Story", vedeta povesteste cum atunci cand sanatatea a inceput sa i se deterioreze, sotul sau i-a fost alaturi, oferindu-se sa ii doneze un rinichi.

Cantareata, care s-a casatorit in 2013 cu Erwin Bach, directorul unei case de discuri cu 16 ani mai tanar decat ea, a marturisit ca in decembrie 2016 "rinichii sai functionau doar in proportie de 20%, iar starea lor se deteriora rapid".

"Erwin m-a socat spunandu-mi ca vrea sa-mi doneze un rinichi. Nu puteam sa cred si sunt momente cand inca nu pot sa cred. Am fost coplesita de generozitatea ofertei sale", marturiseste artista in memorii.

"Cand s-a gandit la viitorul sau, s-a gandit la mine. 'Viitorul meu este viitorul nostru' mi-a spus el", a adaugat artista.

Tina, care a avut anterior o casatorie abuziva cu Ike Turner, isi incheie autobiografia cu o pledoarie pentru donarea de organe.