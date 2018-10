„Cea de-a IV-a editie a Festivalului Tanar de la Sibiu face o cronica provocatoare asupra lumii din jurul nostru si propune un program captivant dedicat atat copiilor, cat si adolescentilor, reunind, totodata, intreaga familie pentru o experienta ce da energie. Proiectele noastre sunt un catalizator pentru regenerare urbana si prin faptul ca ofera o alternativa educationala si de incluziune sociala”, transmite Adrian Tibu, manager al Teatrului Gong si al festivalului.

Festivalul are ca menire si construirea unui public nou pentru teatrele dramatice. „Din pacate, sistemul in care functionam ca societate are foarte multe goluri si nu putem fi in varful piramidei cand baza acesteia se clatina. Construim impreuna o lume mai buna in care sa traim. Probabil ca din acest motiv munca noastra e cu atat mai complexa si poate cu atat mai importanta cu cat fiecare varsta are specificul ei, iar publicul nostru este foarte segmentat, cu nevoi precise si diferite. In acelasi timp, ne intereseaza sa discutam despre probleme actuale, iar teatrul de maine e teatrul acestor tineri, care daca se obisnuiesc si azi se regasesc in anumite proiecte pe care le promovam, poate ca o sa vina si maine la teatru. Construim practic un public nou si pentru teatrele dramatice”, mai spune Adrian Tibu.

Editia de anul acesta va fi deschisa, pe 2 noiembrie, de la ora 11:00, cu „Gradina desfatarilor umane”, un performance de 15 minute sustinut de pana la 6 ori pe zi de trupa Mere Phantoms (Canada).

Purtand numele unei picturi din secolul al XVI-lea realizata de Hieronymus Bosch, „Gradina desfatarilor umane” reprezinta o instalatie si un spectacol interactiv de lumini si umbre dedicate copiilor cu varste de peste 5 ani. Spectatorii sunt ghidati de proiectii de umbre si indicii sonore care aduc la viata o sumedenie de imagini. Cu ajutorul unor baghete luminoase special concepute, ei trec dintr-o jungla tropicala luxurianta intr-un labirint urban. Mere Phantoms preia notiunile de secol XVI cu privire la rai si iad si le supune unei interpretari moderne.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Trupa Mere Phantoms din Montreal va sustine in aceeasi zi, de la ora 14:00, un atelier cu durata de o ora si jumatate in care copiii vor descoperi, cu ajutorul hartiei, teatrul de umbre. Evenimentul va avea loc la Casa Ille et Vilaine din Sibiu (strada Konrad Haas).

Atelierul va incepe cu un scurt spectacol de umbre, apoi artistii vor face mai multe demonstratii de tehnici de decupare a hartiei pe care le folosesc in spectacol, ghidand participantii in proiectarea si procesul de creatie al acestor elemente.

In prima zi a festivalului vor fi prezentate si spectacolele „Visul unei nopti de vara pentru copii autisti si famiile lor” (Flute Theatre, Marea Britanie), de la ora 16:00, recomandat copiilor cu varste de peste 10 ani, si „Petrecere in ceasul cu cuc/ Party in der Kuckucksuhr” (Geraldino, Germania), dedicat copiilor cu varste de peste 4 ani, de la ora 18:00.

Pana la 15 copii diagnosticati cu tulburari de spectru autist vor lua parte la spectacolul trupei din Marea Britanie, alaturi de sapte actori, pe scena, asezati in cerc. Familiile si insotitorii lor sunt incurajati sa ramana la spectacol, sa incerce jocuri senzoriale alaturi de actorii de pe scena. In final, copiii participanti vor pune in scena piesa „Visul unei nopti de vara” a lui William Shakespeare.

Cat priveste „Petrecerea in ceasul cu cuc”, cantecele pentru copii compuse de Geraldino sunt pline de viata. El si trupa sa „Die Plomster” ii invita pe copii intr-o calatorie in lumea muzicii, purtandu-i de la genul rock la pop pana la muzica folk. Concertul se adreseaza intregii familii si surprinde cu cele mai frumoase cantece interactive, dansuri si povesti captivante.

Festivalul isi mentine in program cele doua mari categorii - KIDS (evenimente pentru categoria de varsta 0 – 8 ani) si TEENS (10+, adolescenti si tineri) -, la care sunt adaugate conferintele pentru parinti, cadre didactice si adultii implicati in zona educatiei nonformale.

Biletele pentru editia din acest an a festivalului vor fi puse in vanzare incepand cu 10 octombrie. Acestea vor putea fi achizitionate atat de la Agentia de Bilete de la sediul teatrului (miercuri – vineri de la 11:00 la 18:00, sambata de la 10:00 la 18:00 si duminica de la 10:00 la 14:00), cat si online din platformele entertix.ro si myticket.ro.

Pretul unui bilet variaza intre 9 si 14 lei, in functie de spectacol si locul in sala. Pentru biletele achizitionate online nu se percepe comision!