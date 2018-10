eXplore festival #13 are ca tema „Voices” si aduce in lumina reflectoarelor spectacole de dans contemporan, performance-uri si instalatii new media, sound art si proiectii de filme din Romania, Franta, Suedia, Portugalia si Croatia, in cateva locatii cheie: WASP - Working Art Space & Production, Teatrul National „I.L.Caragiale" Bucuresti si Muzeul National al Literaturii Romane.



„Ca in fiecare an, eXplore Festival invita la reflectie si genereaza dialog prin intermediul manifestarii artistice, pozitionand Romania pe harta evenimentelor importante de dans contemporan din Europa. Coregrafi apreciati la scara internationala vin cu aceasta ocazie in Bucuresti atat ca protagonisti, cat si ca mentori pentru tinerii artisti. Festivalul este totodata si un spatiu de exprimare pentru creatorii de formate transdisciplinare, care incurajeaza experimentele creative si pune in valoare artele vizuale si pe cea a sunetului”, declara Andreea Capitanescu, directorul artistic al festivalului eXplore.

Coregraful suedez Mårten Spångberg deschide seria de evenimente din cadrul eXplore Festival #13, in data de 6 octombrie, la WASP Working Art Space and Production. Acest „bad boy” al dansului contemporan, asa cum l-a numit The Guardian, vine in Romania cu un performance care pune accentul pe tehnologia digitala si invita la meditatie, in compania obiectelor. Mårten coordoneaza, de asemenea, si primul laborator din cadrul programului de cercetare artistica si de cooperare internationala „RAW Practices in Performance Art”, organizat de WASP Studios, la care participa artisti romani si ale caror lucrari vor fi prezentate in data de 7 octombrie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, festivalul continua cu spectacolul artistei franceze Latifa Laabissi, „Self portrait camouflage”, luni, 8 octombrie, la Teatrul National Bucuresti, Sala Atelier, dupa ce anul trecut a facut parte din seria de reprezentatii live sustinute la Muzeul de Arta Moderna din New York (MoMA). Spectacolul este prezentat in Romania in parteneriat cu Institutul Francez din Bucuresti, cu sprijinul Teatroskop, un program initiat de Ministerul Europei si al Afacerilor Externe din Franta.



Expozitia „Film – proiect curatorial” este introdusa publicului de catre curatorul Matei Bejenaru si artistii participanti – Irina Botea, Jon Dean, Ciprian Ciuclea, Diana Dulgheru, Lavinia German, Catalin Soreanu, Sorin Vreme – pe 13 octombrie, iar instalatia sonora „87 clouds will rain for you”, semnata de Iosif Kiraly, promite a fi o adevarata experienta senzoriala pentru cei care vor pasi in spatiul WASP.

In data de 17 octombrie, Wanda Mihuleac si Marilena Preda Sanc invita publicul la o conferinta-dialog la Muzeul National al Literaturii Romane, cu privire la existenta artei alternative si a evenimentelor in spatii neconventionale in Romania, inainte de ’89, in comparatie cu Franta anilor 1989 – 2018.

Seara de 19 octombrie este dedicata spectacolului „The dream is the dreamer” in interpretarea artistei portugheze Catarina Miranda, la WASP Working Art Space and Production, dar si filmelor de dans produse anul trecut de WASP Studios si Asociatia 4Culture in cadrul programului cultural GROWASP 2017, in parteneriat cu Departamentul de Fotografie, Video si Imagine Procesata, al Universitatii Nationale de Arte „George Enescu” din Iasi.

Cea de-a treisprezecea editie include pe intreaga sa durata, la WASP Working Art Space and Production, si proiectia filmului „XXXXXXX”, realizat de Ivana Müller in cadrul proiectului „Love Letters to a (Post-) Europe” si prezentat in 2015 in Atena, in contextul unei Europe aflate intr-o rapida schimbare si in semn de solidaritate cu situatia Greciei la momentul respectiv.

eXplore Festival #13 se incheie in data de 20 octombrie 2018 cu piesa „We are still watching”, semnata de Ivana Müller. Bazandu-se pe un grad crescut de interactivitate, autoarea lanseaza participantilor provocarea de a deveni ei insisi protagonistii operei si de a experimenta arta teatrala intr-o nota mult mai personala, prin implicare directa in desfasurare. Cunoscuta publicului din Romania prin prezenta in editiile anterioare ale eXplore festival la Bucuresti, cu spectacolul „While we are holding it together”, Ivana Müller este una din cele mai puternice voci ale scenei europene de dans contemporan si performance.

Programul eXplore festival #13

06.10.2018 / 20:00Digital TechnologyMårten Spångberg (Suedia)Performance / 80’ / WASP Working Art Space and ProductionBilete: www.eventbook.ro, www.mystage.ro

▪

06,07, 12, 13, 14, 19, 20.10.2018 / 19:00

XXXXXXX

Ivana Müller (Croatia/Franta)

Video / 20’ / WASP Working Art Space and Production

Intrarea libera

▪

07.10.2018 / 19:00

Performance LAB (Suedia & Romania) cu Mårten Spångberg, invitat (Suedia) si cu artistii Maria Balabas, Robert Balan, Elena Copuzeanu, Jean Lorin Sterian (Romania)

Performance / 90’ / WASP Working Art Space and Production

Bilete: www.eventbook.ro, www.mystage.ro

▪

08.10.2018 / 20:00

Self Portrait Camouflage

Latifa Laabissi (Franta)

Dans / performance / 60’ / Teatrul National “I.L.Caragiale” Bucuresti, Sala Atelier

Bilete: www.mystage.ro si la casa de bilete TNB

▪

09.10.2018 / 12:30 – 14:00

I AM NOT

Latifa Laabissi (Franta)

Workshop dans / 90’ / WASP Working Art Space and Production

Intrarea libera, in limita locurilor disponibile (20 pers)

Detalii si rezervari la adresa de email: contact@waspmagazine.com

▪

13.10.2018 / 18:00

TUR GHIDAT al expozitiei FILM – proiect curatorial

Curator Matei Bejenaru

Artisti: Catalin Soreanu, Lavinia German, Ciprian Ciuclea, Diana Dulgheru, Irina Botea Bucan, Jon Dean si Sorin Vreme

Film, video & sound art / WASP Working Art Space and Production

Intrarea libera

▪

13.10.2018 / 19:00

14.10.2018 / 12:00

87 Clouds Will Rain For You

Iosif Kiraly (Romania) & Christine Ulke (Germania)

Sound-art performance / WASP Working Art Space and Production

Intrarea libera

▪

17.10.2018 / 20:00

Dragi Ascultatori / Dear Listeners

Wanda Mihuleac & Marilena Preda Sanc (Franta/Romania)

Conferinta-dialog / 70’ / Muzeul National al Literaturii Romane

Intrarea libera

Info: contact@waspmagazine.ro

▪

19.10.2018 / 20:00

The Dream is the Dreamer

Catarina Miranda (Portugalia/Franta)

Dans / performance /40’ / WASP Working Art Space and Production

Bilete: www.eventbook.ro, www.mystage.ro

▪

19.10.2018 / 20:45

FILME de dans (4Culture & WASP Studios, 2017, 45’)

Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde - Departamentul de Fotografie, Video si Imagine Procesata, Universitatea Nationala de Arte George Enescu Iasi

Elena Copuzeanu, Vlad Benescu, Maria-Elisabeta Trefas - coregrafie (Romania)

WASP Working Art Space and Production

Intrarea libera

▪

20.10.2018 / 19:00

20.10.2018 / 21:00

We are Still Watching

Ivana Müller (Croatia/Franta)

Performance & after talk / 90 min / WASP Working Art Space and Production

Bilete: www.eventbook.ro & www.mystage.ro.