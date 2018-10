La douazeci de ani de la un atac terorist devastator care a oprit cursul eliberarii Poloniei si caderea Uniunii Sovietice, Kajetan (Maciej Musiał), un student la drept si Anatol (Robert Więckiewicz), un ofiter de politie cazut in dizgratie, descopera o conspiratie care a tinut Cortina de Fier in picioare si Polonia sub un stat politienesc represiv. Acum, in 2003, dupa doua decenii de pace si prosperitate, liderii regimului adopta un plan secret pus la cale cu un adversar din anii 1980, care va transforma radical Polonia si va afecta viata fiecarui cetatean. Descoperirea celor doi ar putea starni o revolutie, iar cei aflati la putere vor face orice sa pastreze secretul.

Potrivit unui comunicat remis 9am, din distributie fac parte: Michalina Olszańska, Zofia Wichłacz, Andrzej Chyra si Krzysztof Wach in roluri principale, alaturi de alti actori polonezi talentati precum: Ewa Błaszczyk, Edyta Olszówka, Patrycja Volny, Agnieszka Żulewska, Wojciech Kalarus, Mateusz Kościukiewicz, Mirosław Zbrojewicz.