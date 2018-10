Larsen a decedat in aceasta dimineata in urma unei indelungate suferinte, inconjurat de sotie si de cei sase copii, a anuntat Järn Jeppesen pe site-ul artistului.

Rockerul a devenit cunoscut ca solist si chitarist al trupei daneze Gasolin, care s-a bucurat de un succes enorm in anii 1970, in Scandinavia, cu melodii avand drept sursa de inspiratie nume mari ale muzicii precum Jimi Hendrix, Bob Dylan si Beatles.

Dupa despartirea de trupa in 1978, Larsen a inceput o cariera solo prolifica, vanzand trei milioane de discuri in Danemarca, printre care "Midt om natten", in 1983, care a ramas pana in ziua de azi cel mai bine vandut album in aceasta tara, scrie Agerpres.

In iunie 1982, artistul a deschis concertul Rolling Stones pe stadionul Ullevi din Göteborg (Suedia).

Kim Larsen fusese tratat de la inceputul anului pentru cancer de prostata.

Premierul Lars Lřkke Rasmussen i-a adus un omagiu acestui "copil al strazilor", nascut in 1945 la Copenhaga, "care se opunea la orice, dar ocupa un loc in inimile tuturor".

Desi antimonarhist, el a acceptat sa cante la cea de-a 70-a aniversare a reginei Margareta a II-a in 2010, a amintit Rasmussen intr-un comunicat.