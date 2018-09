A doua zi dupa ce rapperul Mac Miller a fost gasit mort la domiciliul sau, dupa o presupusa supradoza de droguri, fosta lui iubita, cantareata Ariana Grande, i-a adus un omagiu pe Instagram.

Tanara a postat o poza in alb si negru a fostului sau iubit, care a strans milioane de like-uri.

In poza, regretatul rapper este vazut asezat pe iarba si privind in sud spre aparat, iar in fata lui se vede o pereche de pantofi de sport, care ar putea fi ai lui Ariana Grande.

O imagine emotionanta pe care tanara a postat fara niciun text, dupa ce sambata a renuntat sa mai posteze orice comentariu legat de tristul eveniment.

Dupa ce TMZ a publicat stirea decesului rapperului, contul de Instagram al cantaretei a fost luat cu asalt de mii de mesaje in care tanara era gasita vinovata de moartea fostului ei iubit, scrie Agerpres.

Dupa doi ani de logodna, Ariana si Mac Miller, au pus capat povestii lor de iubire in luna mai, dupa mai multe eforturi de a-si salva relatia.

La cateva saptamani dupa despartire, se afla despre noua relatie a Arianei Grande cu comicul Pete Davidson si faptul ca tanara s-a mutat cu el la putin timp dupa ce incepusera sa iasa impreuna.