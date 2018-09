O parte din martorii prezenti la petrecere sustin ca Nicki Minaj ar fi fost atacata de Cardi B, aceasta din urma aruncand cu unul dintre pantofii pe care ii purta in directia celeilalte artiste, relateaza The Guardian.

La polul opus, alte persoane au spus ca, in realitate, Nicki Minaj a fost cea care a provocat scandalul, dupa ce a calcat intentionat pe Cardi B pe rochie si i-ar fi rupt-o, scrie adevarul.ro.

Pana la urma, garzile de corp au fost nevoite sa intervina pentru a le desparti pe cele doua colege de breasla. La momentul in care a parasit petrecerea, Cardi B ar fi fost desculta, avea un cucui in zona fruntii si striga: "Sa mai zica vreodata ceva de fiica mea!".

In schimb, Nicki Minaj s-ar fi bucurat in continuare de petrecere si nu vrea sa depuna plangere, au relatat susre apropiate cantaretei.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Dupa incident, Cardi B a postat un mesaj pe Instagram in care si-a explicat comportamentul, fara a o mentiona pe Nicki Minaj. Se pare ca motivul de la care ar fi pornit scandalul ar fi fost criticile aduse cu privire la comportamentul sau de mama.

"Am trecut cu vederea o multime de rahaturi. Te-am lasat sa ma minti, te-am lasat sa incerci sa-mi pui bete in roate. Ai amenintat alti artisti din industrei, le-ai spus ca daca mai lucreaza cu mine vei refuza sa mai colaborezi cu ei. Te-am lasat sa ma barfesti. Dar cand aduci in discutie copilul meu si sa faci comentarii despre mine ca mama, despre abilitatile mele de a-mi ingriji fiica, atunci nu ma abtin. Am muncit din greu pentru a ajunge atat de departe si nu voi lasa pe nimeni sa-si bata joc de succesul meu!", a scris Cardi B.