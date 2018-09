Intr-un interviu acordat DPA, celebrul comic, in varsta de 63 de ani - cunoscut in special pentru rolul "Mr.Bean" - a precizat ca in general nu apreciaza activitatea sa.



"De aceea, daca este posibil, incerc sa nu vad propriile filme odata ce sunt terminate", a declarat Atkinson, adaugand ca va face exceptie de la aceasta regula pentru ultimul sau film "Johnny English Strikes Again".

Comedia, care apare in cinematografe in luna octombrie, spune povestea unui agent britanic din cadrul serviciilor secrete scos de la pensie dupa ce un atac informatic dezvaluie identitatile tuturor agentilor sub acoperire din tara, scrie Agerpres.

Atkinson nu a mai jucat intr-un film timp de mai multi ani, insa a tinut prima pagina a ziarelor luna trecuta atunci cand a luat apararea fostului ministru britanic de externe Boris Johnson cu privire la comentariile pe care acesta din urma le-a facut despre burqa.