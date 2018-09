Astfel, artista a fost nevoita sa isi dezactiveze comentariile de pe contul de Instagram.

Ariana Grande si Mac Miller au avut o relatie de doi ani, cei doi despartindu-se in urma cu aproximativ patru luni, noteaza antena3.ro.



"Il respect si il ador la nesfarsit si sunt recunoscatoare sa il am in viata mea in orice fel, in orice moment, indiferent de modul in care relatia noastra se schimba sau de ceea ce universul ne pregateste fiecaruia dintre noi", a spus artista la momentul respectiv, potrivit People.

Rapperul american Mac Miller in varsta de 26 de ani a fost gasit mort in locuinta sa, pana la acest moment nefiind cunoscuta cauza mortii.