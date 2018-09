Intors in tara dupa 20 de ani, Luca Platici, interpretat de Istvan Teglas, descopera o lume pe care nu o mai cunoaste. Cu ajutorul Giuliei (Madalina Craiu) si a catorva oameni din fosta sa viata, Luca reuseste sa isi invinga fantomele trecutului si sa afle sensul existentei sale.

In regia lui Horatiu Malaele, „Luca” este o poveste captivanta dedicata publicului larg, povestit cu uneltele unuia dintre cei mai longevivi autori de teatru si film, imbinand elemente de thriller, comedie si aventura care vor garanta o experienta cinematografica totala.

Potrivit unui comunicat remis 9am, din distributie fac parte: Istvan Teglas, Andi Vasluianu, Madalina Craiu, Horatiu Malaele, Rodica Mandache, Liana Margineanu, Bogdan Malaele, Giulia Nahmany si multi altii.

Filmarile au loc in perioada 5 septembrie - 4 octombrie 2018 in Bucuresti si Buftea.



Credit foto: Adi Marineci

Cunoscutul actor Horatiu Malaiele s-a nascut la 1 august 1952, in Targu Jiu. A invatat la Liceul Tudor Vladimirescu din Targu Jiu si a avut prima expozitie personala de desene la Casa de cultura din oras, in clasa a 12-a. Intentiona sa urmeze Institutul de Arte Plastice din Capitala, dar a absolvit, in 1975, Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, la clasa profesorului Octavian Cotescu. A fost repartizat la Teatrul National din Piatra Neamt si a jucat in spectacole ca „Tinerete fara batranete” de Eduard Covalli, cu rolul lui Dorde, pentru care a primit Premiul de interpretare, in „Sluga la doi stapani” de Carlo Goldoni, Muntele de D.R. Popescu, Eulenspiegel de Charles de Coster, etc.

S-a mutat in Bucuresti si a jucat pe scenele Teatrelor Nottara, Odeon, National, Bulandra, in roluri ca Fadinard din „Palaria Forentina” de Eugene Labiche, Profesorul din „Lectia” de Eugen Ionescu, Vanea din „Unchiul Vanea” de A.P. Cehov, Tartaglia din „Regele Cerb” de Carlo Gozzi. Din 1982 a regizat spectacole de teatru ca „O sarbatoare princiara” de Theodor Mazilu, „Puricele” de Georges Faydeau, „Carlo contra Carlo” de Paul Ioachim, pentru care a obtinut Premiul Festivalului Comediei Romanesti, in 1994, Hotel de Tray Cooney, etc.

A debutat in cinematografie in anul 1974, cu filmul „Muntele ascuns”. A regizat 2 episoade din serialul TV „Ministerul comediei”, apoi filmele „Palalria”, „Nunta muta” si „Funeralii Fericite”. A expus in peste 30 de expozitii caricaturile pe care le realizeaza, a publicat cartea autobiografica „Horatiu despre Malaiele” si conduce publicatia„ Satirul” .