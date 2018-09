Solista irlandeza in varsta de 46 de ani a fost gasita cufundata in apa in cada din camera de hotel din Londra unde era cazata. Ea consumase o cantitate in exces de alcool, au declarat, joi, in cadrul unei audieri la Coroners' Courts din Westminster, mai multi martori experti citati de televiziunea irlandeza RTE si Sky News din Marea Britanie, potrivit Agerpres.

Ancheta a fost suspendata in luna ianuarie cand Curtea a fost informata ca erau asteptate rezultatele ''mai multor teste'' efectuate in cadrul examinarii post-mortem, insa politia a anuntat ca decesul nu este considerat ''suspect''. ''O femeie in varsta de 46 de ani a fost declarata decedata la fata locului'', au declarat la acea vreme politistii britanici. ''Decesul nu este tratat ca un eveniment suspect'', au adaugat acestia.

Mama a trei copii, Dolores O'Riordan a fost declarata decedata la 15 ianuarie la hotelul Hilton din Londra unde era cazata pe perioada unei sesiuni de inregistrari.

Stirea mortii sale i-a ''devastat'' pe colegii sai de trupa care au spus la acea vreme ca ''lumea a pierdut o artista adevarata''.

De-a lungul anilor, Dolores O'Riordan, mama a trei copii, s-a confruntat cu probleme de sanatate mintala, dar si fizice. In anul 2017 trupa The Cranberries a fost nevoita sa intrerupa un turneu mondial dupa ce artista a fost diagnosticata cu o afectiune a spatelui.

Rockerii irlandezi de la The Cranberries au anuntat in luna martie ca vor continua inregistrarile pentru un nou album, in pofida mortii subite a solistei formatiei. Potrivit celor trei membri care compun in prezent formatia, O'Riordan inregistrase deja partea vocala pentru noul album, pe care trupa spera sa il lanseze la inceputul lui 2019.