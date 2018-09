Alik Sakharov, Charlotte Brändström si Alex Garcia Lopez vor regiza serialul produs de Lauren Schmidt Hissrich.

Bazat pe best-sellerul fantasy cu acelasi nume, The Witcher este o poveste despre incredere si familie. Geralt of Rivia, un vanator de monstri singuratic, se lupta pentru a-si gasi locul intr-o lume in care oamenii se dovedesc uneori a fi mai rai decat fiarele. Acesta intalneste o vrajitoare puternica si o tanara printesa cu un secret periculos si, impreuna cu cele doua, invata sa formeze o echipa si sa lupte impreuna in fata primejdiilor.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Henry Cavill face parte din distributia Mission Impossible – Fallout, care a inregistrat peste 649 de milioane de dolari in intreaga lume. Actorul a mai jucat si rolul dual al lui Clark Kent/Superman in Man of Steel, in Batman v. Superman: Dawn of Justice si Justice League. Acesta si-a facut debutul in The Count of Monte Cristo si a mai aparut in The Tudors (serial nominalizat la Golden Globes), Whatever Works, Immortals, Cold Light of Day si The Man from U.N.C.L.E. In perioada urmatoare va mai juca in Nomis, impreuna cu Sir Ben Kingsley si Stanley Tucci. Henry Cavill a co-fondat Promethean Productions impreuna cu Charlie Cavill (fratele sau) si Ben Blankenship