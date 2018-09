Evenimentele din cadrul BIDFF 2018 se vor desfasura la Cinema „Elvire Popesco” (Institutul Francez din Romania), Centrul National al Dansului Bucuresti, LINOTIP - Centru Independent Coregrafic, DESCHIS Atelier, DESCHIS Gastrobar, Qreator si CINETic.

Tema editiei de anul acesta a singurului festival de gen din Romania este „[re]tracing” - urmele pe care timpul le-a lasat in vietile oamenilor si ale comunitatilor din care fac parte.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pe langa cele doua programe competitionale (scurtmetraje internationale si nationale), in care au fost selectate 30 de filme, la BIDFF 2018 vor fi prezenti doi specialisti internationali, care vor coordona laboratorul de dezvoltare de filme de dans - „Stories in Movement”: Guy Cools, unul dintre cei mai renumiti dramaturgi internationali, care va sustine atelierul de dramaturgie, si Helena Jonsdottir, una dintre cele mai importante coregrafe din Scandinavia, inovatoare a filmului de dans, care va coordona atelierul de creatie.

Competitia internationala de scurtmetraje a fost impartita in doua sectiuni - „[re]tracing Values” si „[re]tracing Time” -, iar fiecare dintre acestea cuprinde zece filme. Cat priveste competitia nationala, numarul de aplicatii s-a triplat fata de anul 2016, cand a fost introdusa in festival.

Cele zece filme selectate in competitia nationala vor fi proiectate pe 7 septembrie, de la ora 21.00, la Deschis Gastrobar, iar cele din competitia internationala, pe 8 septembrie, de la ora 18.30, la Cinema „Elvire Popesco”.

Juriul va fi format din Helena Jonsdottir (Islanda, coregrafa si regizoare de film), Gabor Pinter (Ungaria, selectioner si director de festival) si Adrien Ouaki (Franta, regizor si coregraf, castigatorul BIDFF 2017) si va acorda trofeul pentru cel mai bun film din competitia internationala, in valoare de 1.000 de euro, premiul pentru inovatie, in valoare de 500 de euro, si premiul pentru cel mai mai bun film romanesc, in valoare de 1.000 de euro, oferit de Institutul Cultural Roman. Acestora le va fi adaugat premiul publicului, in valoare de 300 de euro.

„Midnight Specials”, o selectie de filme romanesti de arhiva, si „A Museum (Theatre)”, expozitie participativa creata de regizoarea Clyde Chabot si compania „La Communauté Inavouable”, vor fi prezentate pe 6 septembrie, intre orele 21.00 - 22.30, la Centrul National al Dansului din Bucuresti, respectiv pe 8 si 9 septembrie, la DESCHIS Atelier, intre orele 12.00 si 18.00.

In cadrul BIDFF 2018 va mai fi proiectat lungmetrajul de fictiune 3D „My Life Rehearsed in One Leg” (2018, Romania), regizat de Bogdan Mustata, cu aportul coregrafei Iulia Weiss, pe 7, 8 si 9 septembrie, la CINETic.

Sala „Stere Popescu” a CNDB va gazdui premiera in Romania - pe 9 septembrie, de la ora 18.30 - a spectacolului „IRIS”, creat de coregrafa si dansatoarea finlandeza Johanna Nuutinen.

Bucharest International Dance Film Festival este un proiect al Asociatiei Tangaj Dance, finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, realizat cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Institutului Cultural Roman, Consulatului Onorific al Republicii Islanda la Bucuresti, British Council, Institutului Balassi si 4 Proof Film.

Informatii suplimentare pe bidff.ro si pe Facebook.