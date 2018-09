Legendarul muzician britanic a precizat ca acea experienta - care a avut loc dupa ce a consumat droguri - i-a oferit sentimentul ca "exista ceva mai presus decat noi".



"Am luat odata un drog, MDT... Si l-am vazut pe Dumnezeu, era un lucru uimitor de inalt si m-am simtit umil", a declarat Paul McCartney.

Precizand ca acea experienta a reprezentat mai degraba "un indiciu" decat un moment care sa ii schimbe viata, artistul britanic a adaugat: "Era urias. Un zid masiv, al carui varf nu puteam sa il vad, iar eu ma aflam la baza lui. Oricine ar putea sa spuna ca era doar efectul drogului, o halucinatie, dar... am simtit ca am vazut un lucru care era mai presus decat noi, oamenii".

Dimetiltriptamina - sau DMT - este o substanta psihoactiva naturala ce poate fi inhalata printr-o pipa, iar multi dintre utilizatorii sai raporteaza apoi experiente extracorporale si viziuni "spirituale".

Artistul britanic, in varsta de 76 de ani, care sustine in aceasta perioada un nou turneu, a dezvaluit in acelasi interviu ca fosta lui sotie, Linda, decedata in 1998, "s-a intors" pentru a-i transmite un semnal, scrie Agerpres.



Precizand ca episodul s-a petrecut dupa ce a vazut o veverita alba intr-o regiune rurala, starul britanic a spus ca experienta in cauza a fost "un moment minunat", care i-a permis sa fie incredintat de faptul ca persoanele dragi lui si care au decedat "il privesc de sus, din ceruri".

Paul McCartney, care a revenit in luna iulie in Liverpool pentru a sustine un concert la Cavern Club - pentru prima data dupa 1999 -, a dezvaluit si faptul ca l-a invatat pe rapperul Stormzy sa cante la pian.



"El incearca sa progreseze in muzica sa. In calitatea lui de rapper, credeam ca isi notase niste versuri, insa acolo se afla un pian. L-am invatat cateva notiuni de baza - cum sa cante in gama C mijlocie, sa faca un acord, o triada si, apoi, pornind de acolo, sa cante in D minor, E minor, F, G, A minor si i-am spus ca asta era suficient pentru toata lumea".

Turneul "Freshen Up" al cantaretului Paul McCartney, care debuteaza in Canada in aceasta luna, promoveaza cel mai recent album de studio al starului britanic, "Egypt Station", ce va fi lansat pe 7 septembrie.