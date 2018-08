"Happy Xmas", viitorul disc al artistului, urmeaza sa fie lansat pe data de 12 octombrie, iar melodia "Jingle Bells" ii va fi dedicat lui Avicii.

In ultima perioada, Avicii s-a deschis in fata publicului, vorbind despre problemele sale de sanatate din cauza consumului excesiv de alcool. La randul sau, viata lui Clapton a fost marcata de dependenta de alcool si droguri, insa, din fericire nu a avut acelasi destin ca faimosul DJ, ci a reusit sa se opreasca dupa o perioada petrecuta la Centrul de dezintoxicare Crossroads. conform romanialibera.ro.



"In cele mai rele momente ale vietii mele singurul motiv pentru care nu m-am sinucis a fost faptul ca stiam ca nu mai puteam bea daca eram mort. Alcoolul a fost singurul lucru care justifica viata mea si ideea ca oamenii pot incerca sa-mi ia sticla din maini era atat de insuportabila incat am continuat sa beau (...)", se arata in autobiografia chitaristului publicata in 2007.

Melodia dedicata lui Avicii va fi reinterpretata in maniera blues.

"Discul imbina piese clasice de Craciun, recunoscute, cu titluri mai putin cunoscute precum un nou cantec original "For Love On Christmas Day", a precizat pe Facebook.

"Aveam in minte ca aceste cantece de iarna pot fi refacute intr-o maniera blues", a mai mentionat el.

jbn