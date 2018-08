Potrivit TMZ, internarea la dezintoxicare a fost determinata de o interventie a fostei sotii a lui Affleck, Jennifer Garner, care a venit miercuri la locuinta lui din Pacific Palisades, California. O sursa a TMZ a declarat ca Affleck a fost receptiv la idee si constient ca are nevoie de tratament.

Aceasta nu va fi prima internare a lui Affleck la dezintoxicare. El a fost tratat pentru consum excesiv de alcool in 2001 si a parcurs un alt program de profil in decembrie anul trecut. Centrul de dezintoxicare s-ar afla in Malibu.

Ben Affleck a dezvaluit in martie 2018 ca a incheiat in secret un stagiu la dezintoxicare pentru dependenta de alcool.

"Am incheiat tratamentul pentru dependenta de alcool; ceva cu care m-am confruntat in trecut si voi continua sa ma confrunt", a scris el pe Facebook, potrivit Agerpres.

Actorul are trei copii cu Jennifer Garner, doua fiice si un fiu. Ei s-au casatorit in 2005 si au inaintat actele de divort in 2017, la doi ani dupa ce s-au separat.