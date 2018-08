Festivalul dedicat cinematografiei si bucatariei balcanice - Divan Film Festival - incepe in forta la Craiova, vineri, 24 august. 13 filme in avanpremiera nationala, concerte cu zvac si demonstratii culinare insotite de povesti se regasesc in program, reunite sub tema “Balcanii viseaza”. Divan Film Festival are loc in perioada 24 - 26 august la Craiova (Inspire Cinema si Teatrul de Vara din Parcul Romanescu) si intre 27 august - 1 septembrie in Port Cultural Cetate.