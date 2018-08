In alocutiunea de 10 minute, prevazuta sa onoreze viata si realizarile legendarei artiste decedate saptamana trecuta in urma unui cancer pancreatic, Madonna a ales sa vorbeasca despre inceputurile carierei sale de cantareata si dansatoare, concentrandu-se aproape exclusiv pe anecdote legate de propria sa viata.

Artista a povestit publicului despre suisurile si coborasurile indelungatei sale cariere, intorcandu-se la Aretha doar pentru a mentiona ca a intrepretat unul din cantecele acesteia ("You make Me Feel Like A Natural Woman" ) in cadrul unei auditii pentru doi producatori de discuri francezi, scrie Agerpres.

Imediat, retelele de socializare au fost invadate de critici care invocau egocentrismul Madonnei si faptul ca vedeta nu a vorbit suficient despre personalitatea pe care fusese invitata sa o omagieze.

Mai multe staruri, printre care actrita Ariel Winter, cantautoarea Kandi Burruss sau prezentatorul radio Charlamagne Tha God au criticat prestatia Madonnei, indoindu-se ca discursul sau a fost unul despre Aretha Franklin.



"Deci... este acesta un omagiu pentru Aretha? Sau doar profiti de oportunitate pentru a vorbi despre tine?", a scris Ariel Winter, una dintre vedetele serialului "Modern Family", pe Instagram.



"Tot discursul a fost despre ea cand trebuia sa fie despre Aretha Franklin", a protestat si cantautoarea Kandi Burruss pe Instagram stories.