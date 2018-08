OUTLAW KING reda povestea adevarata si inedita a lui Robert the Bruce (Robert I al Scotiei) care, pe parcursul unui an extraordinar, s-a transformat dintr-un simplu nobil infrant in monarh ezitant, iar apoi in erou proscris, intr-un timp in care Scotia se afla sub ocupatie engleza.

Robert decide sa intre in lupta pentru Coroana Scotiei, asa ca aduna in jurul sau un grup de oameni insufletiti pentru a infrunta cea mai puternica armata din lume, condusa de tiranicul rege Eduard I si de fragilul sau fiu, Printul de Wales.

Potrivit unui comunicat remis 9am, filmat in Scotia, OUTLAW KING ii reuneste pe regizorul David Mackenzie (Hell or High Water) cu actorul Chris Pine, aflat in rol principal, cu Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh si cu Billy Howle.