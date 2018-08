"Sunt profund socat de ceea ce s-a intamplat, vineri 10 august, in fata Guvernului Romaniei. In dimineata acelei zile am zburat spre Elvetia pentru a sustine, a doua zi, un spectacol poetic in fata romanilor din Lucerna si imprejurimi.

Am putut vedea, pe internet, tot ce s-a petrecut in Piata. Am trait practic acelasi soc pe care l-am avut la Chisinau privind la televizor ce se petrecea la Bucuresti in 1990 cand in 13-15 Iunie minerii faceau legea in capitala.

Si atunci ca si acum am ajuns la Bucuresti prea tarziu pentru a mai intreprinde ceva. Si atunci ca si acum am simtit ca parca un blestem ne insoteste,ca nu ne vom putea rupe niciodata de umbra zambitoare a lui Iliescu.

Declar public ca ma simt solidar cu cei care au suferit nevinovati, ca moralmente am fost si eu in piata vineri, 10 august 2018, aspirand gaze lacrimogene si incasand lovituri de baston alaturi de fiii mei si de toti oamenii maltratati acolo. Oameni nevinovati si demni de conditia lor de cetateni ai unui stat de drept", arata presedintele UNITER, potrivit adevarul.ro.