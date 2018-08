"Nu ma astept sa o vad sau sa mai discut cu ea, asta e situatia. Nu am avut cum sa o contactez. Numarul de telefon pe care am sunat-o nu mai functioneaza. Persoana de legatura cu familia regala nu raspunde niciodata si nu am nicio adresa la care as putea scrie'', a sustinut tatal lui Meghan Markle.

De asemenea, el a marturisit ca ar fi vrut sa fie mai implicat in viata fiicei sale, de care ii este atat de dor.

"As vrea ca relatia mea cu Meghan sa fie ca intre tata si fiica asa cum a fost inainte. As vrea sa lasam certurile deoparte si sa ne intalnim. Mi-e foarte dor de tine. Mesajul meu pentru Harry este: Depaseste momentul, sunt noul tau socru'', a adaugat el, potrivit digi24.ro.

Biroul de presa al Palatului Kensington a precizat ca nu face comentarii in legatura cu cele relatate in cadrul interviului.