Iata care sunt principalele noutati de la TCA:



Salt, Fat, Acid, Heat – un nou show Netflix – va fi lansat pe 18 octombrie 2018.

Netflix anunta inca un nou titlu, The Curious Creations of Christine McConnell.

Al 5-lea sezon Chef’s Table va fi disponibil din 28 septembrie 2018.

Netflix prezinta clipurile video care introduc personajele principale din Disenchantment, un serial de animatie de Matt Groening.

Netflix ofera mai multe cadre video din mult-asteptatul serial The Innocents.

Netflix a lansat trailerul unui nou titlu, The Good Cop.

Seria limitata Madam C.J. Walker, produsa de Octavia Spencer (castigatoare Oscar); Serialul White Lines, realizat de producatorii The Crown si La Casa de Papel;

Data lansarii serialului Maniac - 21 septembrie;

Trailerul celui de-al doilea sezon Ozark.

Serialul o are in rol principal pe Kiernan Shipka si urmareste aventurile Sabrinei, o adolescenta care incearca sa se impace cu natura ei duala, aceasta fiind pe jumatate om, pe jumatate vrajitoare. Este o poveste intunecata despre vrajitorie, care o urmeaza pe Sabrina in incercarile de a-si proteja familia si lumea de fortele raului. Roberto Aguirre-Sacasa, producatorul Riverdale, este cel care a realizat scenariul.

Potrivit unui comunicat remis 9am, acesta este si productorul executiv, alaturi de Greg Berlanti, Sarah Schechter, CEO-ul Archie Comics - Jon Goldwater si Lee Toland Krieger. Din distributie fac parte Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson si Bronson Pinchot.

Cunoscutul Sandy Kominsky (interpretat de Michael Douglas) si agentul lui - Norman Newlander (interpretat de Alan Arkin) – sunt surprinsi la varsta batranetii, in timp ce isi desfasoara activitatea de zi cu zi intr-un L.A. dominat de tinerete si de frumusete . Comic si emotionant in acelasi timp, serialul cuprinde opt episoade a cate 30 de minute si este creat de cunoscutul Chuck Lorre.

Scenariul este scris de Al Higgins, David Javerbaum si Chuck Lorre (acesta este si regizorul primului episod).

Lorre, Higgins si Michael Douglas sunt producatorii executivi ai serialului, care este produs de Chuck Lorre Productions Inc. in asociere cu Warner Bros. Television.

White Lines, un serial creat de producatorii The Crown si La Casa de Papel

Atunci cand cadavrul unui cunoscut DJ este descoperit la 20 de ani de la disparitia din Ibiza, sora acestuia se intoarce pe insula pentru a afla ce s-a intamplat. Investigatia o va introduce in lumea exclusivista a muzicii dance si o va pune fata in fata cu propriile ei parti ei intunecate.

Scenariul este scris de Alex Pina (La Casa De Papel), iar producatorii executivi sunt Andy Harries si Sharon Hughff din partea Left Bank si Alex Pina si Cristina Lopez Ferraz din partea Vancouver Media.

The Innocents se lanseaza pe 24 august

Atunci cand adolescentii Harry si June fug de o viata represiva de familie pentru a putea fi impreuna, acestia ajung intr-o extraordinara calatorie de autocunoastere, iar June descopera ca are abilitatea incredibila de a-si schimba corpul.

In timp ce incearca sa controleze aceasta noua putere, un profesor misterios le dezvaluie faptul ca June nu este singura care trece prin experienta iesita din comun. In plus, acesta promite ca va gasi un remediu pentru June si ca va reusi sa o readuca alaturi de mama ei, care o parasise in urma cu trei ani.

Pe masura ce calatoria lor devine din ce in ce mai periculoasa, iubirea care ii leaga pe Harry si pe June este testata pana la un punct limita, cand cei doi se confrunta cu o alegere dificila: sa lupte in continuare pentru visul lor sau sa accepte faptul ca vietile lor s-au schimbat si ca e momentul sa riste totul. Creat si scris de Hania Elkington si Simon Duric, care sunt si producatorii executivi ai serialului, din distributia The Innocents fac parte: Sorcha Groundsell in rolul lui June, Percelle Ascott in rolul lui Harry si Guy Pearce in rolul lui Halvorson. Elaine Pyke, Charlie Pattinson si Willow Grylls de la New Pictures sunt producatori executivi, alaturi de Farren Blackburn. Blackburn a regizat sase din cele opt episoade.

Fa cunostinta cu personajele principale din Disenchantment

Creat de Matt Groening, serialul Disenchantment este o comedie fantasy de 10 episoade si va fi lansat de Netflix pe 17 august. In Disenchantment, utilizatorii vor fi purtati in Dreamland, un regat medieval aflat in ruina, unde vor urmari aventurile tinerei Bean - o printesa amatoare de alcool, ale bataiosului ei elf insotitor - Elfo - si ale demonului ei personal - Luci.

Pe parcurs, acest trio excentric va intalni capcauni, spiridusi, harpii, dracusori, troli, morse si multi natarai.

O noua serie limitata marca Netflix, Madam C.J. Walker

The Good Cop

Chef’s Table (sezonul 5)

SALT, FAT, ACID, HEAT se va lansa pe 19 octombrie

The Curious Creations of Christine McConnell

Seria relateaza felul in care Madam C.J. Walker a ajuns sa fie prima femeie de culoare care a devenit milionara. Rolul principal va fi interpretat de Octavia Spencer, care se numara si printre producatorii executivi. Scenariul este scris de Nicole Asher si bazat pe romanul On Her Own Ground, de A’Lelia Bundles. Serialul este produs pentru Netflix de catre SpringHill Entertainment si Zero Gravity, in asociere cu Warner Bros. Television.In The Good Cop, Tony Danza il interpreteaza pe Tony Sr. (Big Tony), un fost politist care nu prea respecta regulile. Acesta locuieste impreuna cu fiul sau, Tony Jr. (TJ), jucat de Josh Groban, un detectiv moralist, care actioneaza in conformitate cu regulile atunci cand trebuie sa rezolve cazurile dificile din Brooklyn. Cei doi devin parteneri neoficiali, iar pe parcursul actiunii, Tony Sr. incearca sa isi sfatuiasca fiul cu privire la cum sa se descurce pe strazi. The Good Cop va fi disponibil pe platforma din 21 septembrie.Netflix anunta un nou sezon pentru seria nominata la Emmy, Chef’s Table, care va fi lansat pe 28 septembrie si care urmareste vietile si bucatariile unor cunoscuti bucatari internationali.Bazat pe cartea scrisa de Samin Nosrat, care a castigat premiul James Beard, Salt, Fat, Acid, Heat este ghidul esential care te introduce in tainele gatitului.Pregateste-te sa experimentezi arta intunericului in moduri pe care nu ti le-ai imaginat niciodata cu Christine McConnell, care te va uimi cu retetele sale ingenioase.