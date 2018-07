Gigi Hadid, Misty Copeland, Laetitia Casta si Julia Garner se numara printre vedetele care vor poza pentru Watson - un obisnuit al Vogue, pentru prima data in spatele fotografiilor din celebrul calendar Pirelli - in postura unor "femei care joaca rolul unor personaje de film".

Watson, nascut in Scotia in 1942, este cunoscut pentru fotografiile sale emblematice si in special pentru portretele fotografice facute lui Steve Jobs si Alfred Hitchcock.

Fotografiile sale au aparut in publicatii importante printre care Harper's Bazaar, Time and Rolling Stone, iar portofoliul sau include colaborari cu nume mari din industria modei precum Prada, Levi"s Revlon si Chanel, scrie Agerpres.

Photoshootingul pentru Pirelli a avut loc timp de 10 zile in luna aprilie la Miami si New York, iar tema din acest an au reprezentat-o personaje de filme in plina ascensiune sau care si-au realizat deja idealurile.

Misty Copeland si Calvin Royal III intruchipeaza niste dansatori, in timp ce Laetitia Casta pozeaza in rolul unei pictorite care traieste alaturi de prietenul sau, jucat de dansatorul Sergei Polunin. Pe Gigi Hadid o vom putea admira in postura unei femei de succes, care pozeaza alaturi de prietenul ei, designerul Alexander Wang, in timp ce actrita Julia Garner este o fotografa de gradini botanice care viseaza sa realizeze portrete.