Artistul din Tara Galilor este tratat in spital pentru o infectie bacteriana, din acest motiv fiind nevoit sa isi anuleze un concert in Stansted Park din Chichester miercuri, dar si un recital, joi, la Chester Racecourse.

"Imi pare atat de rau ca am anulat concertul de aseara din Chichester, este cea mai rea senzatie sa ii lasi balta pe cei care veneau, dar si pe cei implicati in organizarea evenimentului", a indicat Sir Tom (78 de ani) intr-un mesaj postat pe Twitter.

"Desi nu pot canta nici in seara asta la Chester Racecourse, vestea buna este ca putem obtine o alta data la Chester pe 12 august, asa ca sper sa va vad acolo", a adaugat artistul, potrivit antena3.ro.

Intr-o declaratie postata pe pagina sa de Twitter se mentioneaza faptul ca artistul are o infectie bacteriana pentru care este tratat in spital, insa spera la o recuperare rapida.

De asemenea, fanilor le-a fost indicat ca biletele "raman valabile pentru datele reprogramate" si ca in eventualitatea in care acestia nu vor mai putea participa, vor putea obtine o rambursare.

Conform Reuters, in septembrie anul trecut, Jones, care este si membru al juriului emisiunii "The Voice UK" de pe postul ITV, si-a amanat un turneu in S.U.A. cu cinci zile inainte de a incepe din motive medicale, precizand ulterior ca a suferit o operatie la sold.