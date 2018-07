Pe durata celor trei zile ale festivalului, publicul va avea ocazia sa vada filme de lung metraj de comedie romanesti, filme de scurt metraj pre-debut ale regizorilor conscarati precum si un debut al unei tinere regizoare. Anul acesta vom avea in premiera o sectiune de clipuri publicitare “Ads For Fun”, prezentata de Bogdan Naumovici. Tot in premiera ne vom bucura de expozitia de desene ale marelui actor Gheorghe Visu.

O alta surpriza pe care am pregatit-o pentru publicul nostru este spectacolul de teatru de comedie ”Soti de vanzare”. Festivalul se va incheia cu un concert sustinut de trupa Les Elephants Bizarres.

Parcul Ghica va gazdui o serie de activitati culturale precum: concurs de cultura cinematografica, spectacol de teatru de papusi dedicat copiilor, sedinta de machiaj de efecte speciale si spectacol de lumini.

Pentru a sarbatori implinirea a 10 ani de la existenta ”Film 4 Fun”, vom avea ca invitati speciali prietenii festivalului, oameni care au fost alaturi de noi de-a lungul timpului, printre care se numara desigur personalitati din lumea filmului si a teatrului, precum: Florin Zamfirescu, Gheorghe Visu, Radu Gabriel, Corina Danila, Marius Galea, Maria Radu, Irina Margareta Nistor, Ana Odagiu, Manuela Harabor, Lamia Beligan, Bogdan Naumovici si nu numai.

Festivalul Film 4 Fun este organizat de Fundatia Cine Remember in parteneriat cu Primaria orasului Sinaia.

“Festivalul de film de comedie Film4Fun, ajuns in anul Centenarului la cea de-a X –a editie, reuseste de fiecare data sa ne aduca tot mai aproape de eroii nostri din film. Este un festival pe care il sustinem din suflet si care completeaza lista evenimentelor menite sa ne arate lucrurile frumoase din viata noastra, asa cum o face si Sinaia Forever.” – Vlad Oprea – Primarul orasului Sinaia

Intrarea este libera pe toata durata festivalului.

Mai multe detalii gasiti pe pagina de facebook.