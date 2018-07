''Ai stat acolo ca un biet molau fara coloana vertebrala, ca un biet sclav care facea vant cu evantaiul'', a declarat Schwarzenegger intr-un videoclip postat pe Twitter, adresandu-se direct lui Trump. ''Ma intrebam cand aveai de gand sa-i ceri un autograf sau sa faci cu el un selfie, sau ceva de genul asta'', a adaugat el.

In inregistrarea sa video de 45 de secunde, Schwarzenegger il acuza pe Trump ca a atacat comunitatea serviciilor de informatii si Departamentul de Justitie pentru ca a refuzat sa denunte amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016.



''Esti presedintele Statelor Unite. N-ar fi trebuit sa faci aceasta. Ce-i cu tine?'', a mai spus Schwarzenegger, cunoscut si pentru rolurile sale in filme precum Terminator.

Schwarzenegger, care s-a nascut in Austria, a intrebat apoi ce s-a intamplat cu ''cuvintele puternice'' rostite in timpul Razboiului Rece de catre fostul presedinte american Ronald Reagan, scrie Agerpres.



''Ce s-a intamplat cu cuvintele puternice si cu fermitatea lui Ronald Reagan cand s-a aflat langa Zidul Berlinului si a spus 'Domnule Gorbaciov, daramati acest zid'? Ce s-a intamplat cu toate acestea?'', a intrebat Schwarzenegger inainte de a incheia videoclipul cu un oftat adanc.