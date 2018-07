In filmarea obtinuta de ziarul italian Corriere della Sera se poate observa cum artistul este aruncat in aer circa sase metri, in urma impactului cu autotusimul.

Din fericire, actorul in varsta de 57 de ani avea viteza redusa si purta casca de protectie. I-a fost acordat primul ajutor de catre soferul care l-a accidentat, fiind apoi tranportat la spital, conform stirileprotv.ro, care citeaza Daily Mail.

La spital, in urma unei scanari CT, specialistii au observat ca actorul nu avea fracturi, ci doar traumatisme la bazin, sold si genunchi.

George Clooney s-ar recupera acasa, conform unuia dintre purtatorii sai de cuvant.