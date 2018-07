Potrivit Press Association, interpretul hitului "Uptown Funk" se afla marti in plin concert in parcul Glasgow Green, atunci cand materialele pirotehnice folosite in timpul show-ului au declansat un incendiu, fortandu-l pe artist sa intrerupa incendiul.

Un fan a postat o Twitter o imagine a mesajului aparut pe unul dintre ecranele uriase ale scenei amplasate in aer liber. "Acesta este un anunt de siguranta. Este necesar sa opriti spectacolul temporar. Vor urma informatii suplimentare"

Potrivit participantilor, artistul s-a intors pe scena circa sapte minute mai tarziu, facand chiar o gluma despre incendiu.

"Lols @ BrunoMars cantand 'Am dat foc la scena in Glasgooooow' dupa ce materialele pirotehnice au ricosat lovind in luminile de deasupra", a scris ulterior fan-ul pe Twitter.

Cantaretul in varsta de 32 de ani va fi prezent in Londra in cursul acestei saptamani, unde urmeaza sa cante in cadrul British Summer Time Festival pe 14 iulie, scrie Agerpres.

Artistul se afla in turneul mondial "24K Magic" pentru promovarea albumului cu acelasi nume, lansat in noiembrie 2016.