"E foarte complicat sa-ti faci profesia si sa te gandesti la viitor intr-o tara care este confiscata de un grup infractional organizat, de mafie sau de niste infractori, cum vreti sa-i numiti, pentru ca e foarte greu sa ai copii intr-o tara ca asta", sustine cantaretul intr-o filmare pe Facebook.

Actorul este de parere ca prin modificarile din Codul Penal, practic,"s-a dat liber la furat", scrie realitatea.net.

"Noi suntem de astazi republica infractorilor. E un articol (cel despre abuzul in serviciu - n.r.) care ne va face foarte mult rau pe viitor. Va insemna ca vei putea face ceva in tara asta doar daca vei colabora cu mafia. Cine nu vrea sa lucreze cu mafia, nu va putea face nimic. Pentru ca indirect acest articol si ce s-a intamplat astazi va prolifera domnia spagii si a incompetentei in Romania. Astea sunt adevaratele probleme pe care ar trebui sa le vedem si pentru ele ar trebui sa fim in strada. Si daca nu suntem in numar mare in strada inseamna ca nu ne pasa. Si daca nu ne pasa, inseamna ca articolul asta nu e atat de grav. O fi vara, or fi vacante, toata lumea a fost in vacanta, dar nu cred ca e toata tara in vacanta, si cred ca reactia noastra, a celor care mai vrem sa traim intr-un alt fel de tara, ar trebui sa fie una ferma, nu violenta, de prezenta in strada. Raman la parerea mea ca vioenta nu aduce nimic bun, ba dimpotriva Ucrainei i-a adus pierderea Crimeei si violenta este exact ce asteapta si ei. (...)



Cineva scrie ca ar trebui sa fim uniti. Da, ar trebui sa fim foarte uniti. Si nu mai cautati liderul, pentru ca liderul nu exista, pentru ca adevaratele natiuni s-au construit din echipa. Nu trebuie sa cautam liderul, care poate oricand sa ne dezamageasca, ci trebuie sa devenim constienti ca fiecare suntem importanti in felul nostru, cu vocea noastra, cu prezenta noastra. Liderul nu face decat sa ne puna pe noi in liniste, sa dormim linistiti ca se ocupa liderul pentru noi. De 30 de ani am avut numai lideri si am vazut unde am ajuns. Haideti sa incepem sa fim si o echipa. Si solidaritatea este unul din primele semne ca suntem o echipa", a mai spus el.