Grande, in varsta de 25 de ani, si Davidson, 24 de ani, au inceput sa iasa impreuna in luna mai, iar la inceputul acestei luni, presa a vorbit despre logodna celor doi.

Admiratorii vedetei au observat numarul 8418 tatuat pe piciorul cantaretei. Sirul de cifre reprezinta numarul legitimatiei pompierului newyorkez Scott Davidson, care si-a pierdut viata in atentatele din 2001.

.@ArianaGrande debuts a new tattoo on her foot. The tattoo reads “8418,” which happens to be the same badge # that Pete’s dad wore on the day of the 9/11 attack. His dad was a firefighter, who died as a hero trying to save the victims. pic.twitter.com/MKTUK7xMBf — Current Culture (@currentcuIture) June 30, 2018

Pete Davidson, unul dintre membrii faimoasei emisiuni de satira ''Saturday Night Live'', poarta acelasi numar tatuat pe bratul stang.

Actorul a vorbit la un moment dat despre impactul pe care l-a avut asupra sa moarte tatalui, povestind ca si-a smuls parul din cap pana a ramas chel si ca s-a luptat cu ganduri legate de sinucidere, scrie Agerpres.



Potrivit articolelor aparute in presa, Davidson are doua tatuaje dedicate iubitei sale, unul dintre acestea, desenat in spatele urechii, reprezinta un iepuras, o referire la coperta albumului Dangerous Woman semnat de Ariana Grande.





Pete Davidson got 2 tattoos in @ArianaGrande's honor a few weeks into their relationship. Would you ever get a tat for a S/O?

Read: https://t.co/turQkZWTIM pic.twitter.com/1wKHEUZzNH — What's Trending (@WhatsTrending) July 1, 2018

Cei doi si-au anuntat public relatia printr-un mesaj pe Instagram postat in mai, iar Davidson a confirmat oficial logodna in luna iunie, in cadrul emisiunii prezentate de Jimmy Fallon.