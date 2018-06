Un membru al familiei actritei a apelat numarul de urgente din Statele Unite - 911 - in noaptea de duminica spre luni si a transmis operatorului ca vedeta era "puternic ametita", potrivit TMZ. Atunci cand Politia a ajuns la fata locului, Heather Locklear l-ar fi lovit pe un politist care incerca sa o separe de familia ei. Apoi, actrita a lovit si un paramedic care incerca sa o imobilizeze pe o targa.

Numele actritei Heather Locklear figureaza in evidentele Biroului serifului din Ventura County.

Heather Locklear a fost transportata mai intai la spital si a fost apoi incarcerata pentru doua capete de acuzare ce vizeaza agresiunea fizica, a raportat site-ul TMZ. Vedeta americana, in varsta de 56 de ani, este in prezent in detentie, iar cautiunea ei a fost stabilita la 20.000 de dolari.

In incidentul de saptamana trecuta, echipajele de interventie s-au deplasat la resedinta actritei dupa un apel telefonic la 911 in care a fost semnalata o persoana "sinucigasa" si "care era violenta", potrivit unui raport intocmit de Pompierii din Ventura County si obtinut de revista People. Raportul precizeaza ca persoana arestata amenintase anterior ca ii va impusca pe politisti si avea inregistrata pe numele sau o arma de foc. Vedeta nu era inarmata in timpul incidentului petrecut in noaptea de duminica spre luni, scrie Agerpres.

Politistii nu au confirmat identitatea acelei persoane, insa documentele publice arata ca Heather Locklear locuieste in complexul rezidential in care s-a produs incidentul.

La sfarsitul lunii februarie, Heather Locklear a fost arestata pentru violenta domestica si pentru lovirea unui politist. Ulterior, Politia a efectuat o perchezitie in vila vedetei, pentru a cauta arma de foc inregistrata pe numele ei, insa aceasta nu a putut fi gasita.