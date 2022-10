National Records of Scotland a dat publicității, joi, certificatul de deces al Reginei Elisabeta a II-a și, potrivit acestuia, ea a murit de bătrânețe. În certificat sunt menționate data și ora morții, anume 8 septembrie, 15:10, și locul, respectiv castelul Balmoral din Scoția, conform BBC. Documentul a fost semnat de fiica reginei, Prințesa Anne. Moartea suveranei a fost înregistrată în Aberdeenshire, pe 16 septembrie, de către grefierul șef al Scoției, Paul Lowe.

În certificatul de deces se arată și numele părinților săi, regele George al VI-lea și Elizabeth Bowes-Lyon. Pe 8 septembrie, Palatul Buckingham a transmis un comunicat prin care anunța moartea Reginei Elisabeta a II-a, după 70 de ani de domnie. „Regina a murit în pace, în această seară, la Balmoral”.

În jurul orei 12:30, în aceeași zi, Palatul a transmis un comunicat în care devoala că medicii erau îngrijorați de starea de sănătate a reginei și că aceasta va rămâne sub supraveghere medicală. Decesul ei a fost anunțat, în mod oficial, la ora 18:30.

Regina Elisabeta a II-a și-a îndeplinit ultima sarcină oficială cu două zile înainte de trecerea în neființă, când a numit-o pe Liz Truss în funcția de premier. Suverana suferea, de la finalul anului trecut, de ceea ce Palatul Buckingham a numit „probleme episodice de mobilitate”, care au obligat-o să se retragă din aproape toate angajamentele publice.

Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată, săptămâna trecută, alături de soțul ei, Prințul Philip, la Capela Memorială Regele George VI de la Castelul Windsor. În urmă cu câteva zile, Palatul Buchingham a făcut publică prima imagine cu noua piatră funerară de la locul unde a fost înmormântată suverana.

Piatra este făcută din marmură neagră belgiana, iar pe ea apar următoarele nume: regina Elisabeta a II-a (1926-2022), prinţul consort Philip (1921-2021) şi părinţii reginei Elizabeth II, regele George VI (1895-1952) şi Elizabeth (1900-2002).

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022