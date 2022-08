La scurt timp după apariția clipului video în mediul online, șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a confirmat că petrecerea la care a participat a avut loc la o reședință privată. În înregistrarea video se vede cum cum grup de tineri se distrează pe ritmul muzicii, cântă, beau și se distrează. În mediul online au apărut și speculații precum că petrecăreții ar fi consumat droguri.

Riikka Purra, liderul unei formațiuni parlamentare de opoziție, și Mikko Karna, parlamentar al formațiunii centriste de guvernământ, au solicitat ca Sanna Marin să efectueze un test anti-drog. De partea cealaltă, Antti Lindtman, șeful grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Finlanda, din care face parte șefa guvernului, a declarat că susținerea politică nu a fost influențată de activitățile din viața privată a premierului.

Sanna Marin a venit și cu o reacție după ce în mediul online au apărut imaginile video cum aceasta petrece și se distrează alături de prieteni. Șefa guvernului finlandez spune că se afla în timpul ei liber și se bucura de acesta alături de prieteni.

"Nu am nimic de ascuns. Nu am consumat droguri, așa că nu este o problemă să merg la analize. Am dansat, am cântat, am sărbătorit, am făcut lucruri legale", a spus ea, joi.