"Vorbim de un tunel de atac cu două drumuri separate care au ajuns pe teritoriul israelian, dar nu a trecut de noua barieră subterană din beton cu senzori", a declarat generalul de brigadă Nimrod Aloni într-un comunicat.

"Prin urmare, tunelul nu a reprezentat o ameninţare pentru israelienii din zona adiacentă Fâşiei Gaza", a adăugat armata israeliană, menţionând că tunelul a fost construit în afara oraşului Gaza.

Tunelul nu a fost detonat, dar mai târziu armata israeliană a declarat pentru AFP că a deplasat la faţa locului "materiale (...) care au făcut posibilă sigilarea completă" a tunelului, făcându-l inaccesibil pentru palestinieni.

Hamas a declarat luni că "rezistenţa palestiniană are dreptul de a folosi toate mijloacele posibile pentru a-şi optimiza capacităţile" împotriva Israelului.

În decembrie 2021, statul evreu a anunţat că a finalizat construcţia barierei ce o separă de enclava palestiniană, un "zid de fier" cu o parte subterană pentru a împiedica săparea tunelurilor.

Anunţul de luni vine la o săptămână după încheierea ostilităţilor de trei zile dintre Israel şi gruparea Jihadul Islamic, a doua mişcare armată ca mărime din Gaza, după Hamas. Cel puţin 49 de palestinieni, inclusiv combatanţi, dar şi civili - adulţi şi copii -, au murit în timpul acestui val de violenţe care s-a încheiat cu un armistiţiu pe 7 august, mediat de Egipt.

Din 2007, Israelul a impus un blocaj asupra Fâşiei Gaza, un teritoriu de 2,3 milioane de locuitori afectat de sărăcie şi şomaj, notează Agerpres.

EXPOSED: This terrorist tunnel was dug by Hamas from inside Gaza City toward Israel.

Their goal?

To infiltrate into Israeli communities and attack innocent civilians.

We identified the tunnel, neutralized it and protected Israelis from this threat. pic.twitter.com/iBpEtNObGt— Israel Defense Forces (@IDF) August 15, 2022