Această crimă, comisă în plină zi, într-un oraş din Italia, a provocat un val de indignare în această ţară, mulţi exprimându-şi revolta faţă de faptul că nimeni nu a intervenit pentru a ajuta victima, relatează agenția dpa, preluată de Agerpres. Mai multe persoane au filmat scenele șocante, iar unii trecători au declarat, ulterior, că au intervenit, dar nu au reușit să îl oprească pe criminal.

Patru persoane au asistat la uciderea lui Alika Ogorchukwu, scrie Il Giornale. Ce au declarat ele anchetatorilor?

"Am încercat să-l opresc dar nu am putut. Eram patru persoane: o doamnă în vârstă, o fată, un bărbat în vârstă cu câinele și eu. Cum am fi putut să-l oprim pe acel bărbat ?", spune unul dintre martori.