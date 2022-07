Liderul de la Kremlin a felicitat trupele ruse și separatiste pentru „eliberarea” întregii regiuni Lugansk și a ordonat forțelor sale să continue ofensiva în estul Ucrainei. El a declarat că forțele moscovite implicate în operațiunea de capturare a regiunii Lugansk trebuie să se odihnească pentru a-și reface forțele de luptă și că alte unități militare trebuie să le înlocuiască pentru a continua lupta.

Aceste declarații au fost oferite de președintele Rusiei la o zi după anunțul retragerii armatei ucrainene din orașul strategic Lisichansk, a cărui capturare permite rușilor și separatiștilor proruși să preia controlul asupra regiunii Lugansk în întregime. Lugansk și Donețk sunt componente ale bazinului carbofiner Donbas, pe care forțele Moscovei încearcă să îl preia în totalitate.

Ucrainenii sunt de părere că modul în care s-au apărat în zona Lisichansk-Severodonețk poate fi o „operațiune militară de succes", potrivit lui Oleksîi Arestovici, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, potrivit BBC.

„Trupele noastre s-au retras pe poziții mult mai bine întărite. Am rezistat în Lugansk aproape cinci luni. Cât timp am ținut linia de apărare aici, am construit noi fortificații în Donețk. Acum, trupele noastre sunt acolo”, a declarat pentru sursa citată guvernatorul ucrainean al Luganskului, Serghei Haidai.