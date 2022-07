Mai mulți români s-ar afla printre persoanele dispărute în urma avalanșei din Italia, conform agenției ANSA, citată de stirileprotv.ro.

Prăbuşirea gheţarului Marmolada în Munţii Dolomiţi, cel mai mare din Alpii italieni, a provocat moartea a şase persoane şi a rănit opt. Printre persoanele dispărute sunt italieni, germani, cehi şi români, relatează ANSA.

Până acum, au fost identificate patru dintre cele şase victime: trei italieni şi un ceh. Un bărbat şi o femeie sunt în curs de identificare.

What started as an amazing trip with beautiful views from Marmolada in Italy, unfortunately turned out to be a day we will never forget.. At the beginning we thought it was an airplane coming.. #marmolada #glacieravalanche pic.twitter.com/sUEGcO7EAN