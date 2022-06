UPDATE: Autoritățile din provincia afgană Paktika au declarat pentru BBC că cel puțin 1.000 de oameni au murit și alți 1.500 sunt răniți. Bilanțul nu este însă final, iar numărul victimelor crește de la oră la oră.

UPDATE: Bilanţul cutremurului care a lovit sud-estul Afganistanului a ajuns la cel puţin 920 de morţi, potrivit AFP.

UDPATE: Noul bilanț indică cel puțin 280 de morți. Majoritatea deceselor confirmate au avut loc în provincia Paktika, din estul Afganistanului, unde 255 de persoane au fost ucise şi peste 200 au fost rănite, a declarat oficialul Ministerului de Interne, Salahuddin Ayubi.

Până la acest moment, autoritățile au raportat 250 de morți și alte câteva sute de răniți. Seismul s-a produs la o distanţă de aproximativ 44 kilometri de oraşul Khost, în sud-estul Afganistanului, la o adâncime de 51 de kilometri, potrivit USGS, relatează Agerpres.

Cutremurul a fost resimţit pe o rază de aproximativ 500 de kilometri de aproximativ 119 milioane de locuitori din Pakistan, Afganistan şi India, a precizat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) într-un mesaj pe Twitter.

Seismul a fost resimţit în capitala Afganistanului, Kabul, precum şi în capitala Pakistanului, Islamabad.

Dezastrul survine în contextul în care Afganistanul trece printr-o criză economică severă de la preluarea puterii de către talibani, în august anul trecut, scrie Hotnews.

Earthquake in Afghanistan: At Least 155 Killed After Quake of Magnitude 6.1 Hits Eastern Paktika Province. (images from local social media handles) #earthquake #Afghanistan #Paktika pic.twitter.com/nKIP1DFD5T — Rajan Kumar Jha (@RealRajanjha) June 22, 2022

#BREAKING: At least 280 people have been killed and more than 250 others injured in a result of an #earthquake in Paktika and Khost provinces on Tuesday night.

Local officials told pajhwok and gov run news agency BNA reported.#Afghanistan pic.twitter.com/htCcDTQKcu— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) June 22, 2022