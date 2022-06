În prima zi de război, pe 24 februarie, Olena Zelenska spune că a fost trezită de niște bubuituri puternice. S-a rudicat imediat din pat și a mers în camera alăturată, unde soțul ei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, era deja îmbrăcat și pregătit pentru una dintre cele mai grele zile de muncă din viața lui, informează Libertatea.

„A început”, i-a spus el.

„Am avut senzația că mă aflu într-o realitate paralelă, că visez”, a povestit ea, în interviul acordat publicației The Guardian.

Imediat după acest moment, Volodimir Zelenski a plecat, nu înainte de a-i spune că o va suna pe parcursul zilei pentru a-i da mai multe informații. Olena spune că cei doi copii, Oleksandra (17 ani) și Kirilo (9 ani), au înțeles imediat ce se întâmplă. Ea a început să pregătească repede o valiză cu diverse lucruri și s-a refugiat în pivnița vilei prezidențiale de fiecare dată când se intensifica zgomotul bombardamentelor.

„A fost un sentiment suprarealist, ca și cum aș juca un joc pe calculator și trebuie să trec anumite niveluri pentru a mă întoarce acasă. Dar mă țineam tare și am avut toată ziua acest zâmbet ciudat pe buze, pentru că încercam să nu le arăt copiilor panica. Am urmat ordinele de securitate, am mers unde ni s-a spus”, spune ea.