”Soldații ruși dau dovadă de un curaj și un spirit de sacrificiu uimitoare în operațiunea militară specială din Ucraina și Donbas, iar totul vine dintr-un simț moral interior”, a susținut liderul bisericii ortodoxe ruse, Patriarhul Kirill potrivit Nexta.

Kirill a lăudat astfel armata Moscovei și soldații ei, care au ucis mii de ucraineni de la începutul războiului, pe 24 februarie, scrie Hotnews.

Nu este pentru prima dată când Patriarhul Kirill laudă armata rusă și elogiază militarii ruși.

Marea Britanie a devenit, săptămâna trecută, prima țară europeană care a impus sancțiuni împotriva patriarhului Kirill al Rusiei, un aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin și susținător vocal al războiului din Ucraina.

La începutul lunii mai el a fost inclus pe lista oficialilor ruși împotriva cărora Uniunea Europeană urma să impună sancțiuni, ca parte a celui de-al șaselea pachet de măsuri îndreptate împotriva Rusiei.

🤡Patriarch #Kirill: "#Russian servicemen during the special military operation in #Ukraine and #Donbas show amazing examples of courage and self-sacrifice, and it all comes from their 'inner moral sense'...". pic.twitter.com/nIO6Cg98Ee