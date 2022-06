Postarea lui Dmitri Medvedev vine în contextul în care, recent, au apărut informții că Ucraina intenționează să importe din Statele Unite gaz natural lichefiat, pe care îl va plăti eșalonat în următorii ani.

Fostul președinte al Rusiei spune Ucraina ar putea să dispară de pe hartă în următorii ani și, prin urmare, SUA ar face o greșeală dacă ar exporta către această țară gaz lichefiat.

Medvedev, care este acum vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, s-a remarcat prin afirmațiile controversate făcute de la începutul războiului. Recent, el a afirmat că îi urăște pe ucraineni și că va face tot posibilul pentru a-i face să dispară. „Cavalerii Apocalipsei sunt deja pe drum!”, amenința Medvedev.

Într-o altă postare, el şi-a exprimat ura faţă de ”degeneraţii” care vor ”moartea Rusiei”.

Mihailo Podoleak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat miercuri după-masa la afirmațiile fostului prim-ministru și președinte rus Dmitri Medvedev potrivit cărora Ucraina nu va mai exista pe hartă peste doi ani, scrie Hotnews.

If 🇷🇺 imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. 🇺🇦 was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.