John Hinckley a fost eliberat miercuri fără condiţionări, în conformitate cu ordinul unui judecător federal, transmite Reuters, potrivit news.ro.

El primise o eliberare condiţionată în 2016, după 30 de ani de detenţie într-un spital de psihiatrie din Washington, şi a locuit cu mama sa în Virginia până la moartea acesteia, anul trecut.

Un juriu l-a declarat nevinovat din motive de nebunie în procesul său din 1982, fapt ce a determinat Congresul şi unele state să adopte atunci legi care să restricţioneze folosirea nebuniei ca apărare.

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!!— John Hinckley (@JohnHinckley20) June 15, 2022