Liderul cecen Ramzan Kadîrov amenință Polonia și spune că problema cu Ucraina este încheiată.

Declarațiile sale fac referire la un incident care a avut loc recent, când ambasadorul Rusiei în Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie, la un eveniment de Ziua Victoriei, în Polonia.

De asemenea, el aduce aminte, în mesajul său, despre livrările de armament ale Poloniei către Ucraina.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you



(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn— Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022